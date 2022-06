Kherson, stanze delle torture: 600 civili ucraini imprigionati. Cosa succede nelle celle allestite dai russi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Kherson, stanze delle torture: emergono nuove terrificanti informazioni dal conflitto in Ucraina. Nel sud del paese, i militari russi avrebbero allestito delle vere e proprie celle di tortura per ‘accogliere’ chi la pensa diversamente dal governo russo. Kherson, stanze delle torture: 600 civili ucraini imprigionati Continuano ad arrivare notizie terribili dal conflitto in Ucraina e non può essere altrimenti. L’ultima arriva dalla regione di Kherson che potrebbe rappresentare l’ennesimo luogo del terrore in una guerra che non sta risparmiando nessuno. Secondo delle ultime informazioni, circa seicento persone sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022): emergono nuove terrificanti informazioni dal conflitto in Ucraina. Nel sud del paese, i militariavrebbero allestitovere e propriedi tortura per ‘accogliere’ chi la pensa diversamente dal governo russo.: 600Continuano ad arrivare notizie terribili dal conflitto in Ucraina e non può essere altrimenti. L’ultima arriva dalla regione diche potrebbe rappresentare l’ennesimo luogo del terrore in una guerra che non sta risparmiando nessuno. Secondoultime informazioni, circa seicento persone sono ...

Advertising

MarinaBidetti : RT @RassegnaZampa: #Kherson, seicento civili in #Ucraina nelle stanze delle torture. «Condizioni disumane» - salvfor3 : RT @francescagraz1: 'Circa 600 persone sono state portate dalle truppe russe, in seminterrati adibiti a stanze di tortura. Nella regione di… - CorradiniLidia : 'A #Kherson orrore senza fine: stanze di tortura con 600 civili' Gli orrori della guerra, tutte le guerre #Donbass #Ucraina - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: A marzo era Mariupol la città assediata, sotto le bombe, per giorni senza luce né acqua. Dopo 104 giorni di guerra ad esser… - Tluigi15 : RT @francescagraz1: 'Circa 600 persone sono state portate dalle truppe russe, in seminterrati adibiti a stanze di tortura. Nella regione di… -