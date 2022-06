Katia Ricciarelli tagliata fuori | Annuncio clamoroso: contratto strappato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Brutte notizie per la soprano ed ex gieffina Katia Ricciarelli: il conduttore ha annunciato la sua clamorosa esclusione a settembre Il futuro di Katia Ricciarelli (screenshot GF Vip)In vista del mese di settembre sembrava dovessero arrivare delle importanti occasioni per Katia Ricciarelli. Nel futuro della soprano sembravano esserci due progetti. Il primo con Rai 1 nella nuova edizione del Tale e Quale Show mentre il secondo con Canale 5 e la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda questa seconda possibilità, alcune voci davano la soprano come nuova opinionista del reality. Una clamorosa indiscrezione che in queste ore si è trasformata in un nulla di fatto. Il settimanale Chi, il cui direttore è proprio Alfonso Signorini, ha infatti smentito categoricamente la ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Brutte notizie per la soprano ed ex gieffina: il conduttore ha annunciato la sua clamorosa esclusione a settembre Il futuro di(screenshot GF Vip)In vista del mese di settembre sembrava dovessero arrivare delle importanti occasioni per. Nel futuro della soprano sembravano esserci due progetti. Il primo con Rai 1 nella nuova edizione del Tale e Quale Show mentre il secondo con Canale 5 e la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda questa seconda possibilità, alcune voci davano la soprano come nuova opinionista del reality. Una clamorosa indiscrezione che in queste ore si è trasformata in un nulla di fatto. Il settimanale Chi, il cui direttore è proprio Alfonso Signorini, ha infatti smentito categoricamente la ...

