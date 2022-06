Juventus, tegola in nazionale: il titolare abbandona il campo per infortunio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Brutte notizie per la Juventus, il calciatore esce per infortunio durante il match di Nations League: si attendono gli esami. La Nations League rischia di costare cara alla Juventus. Il tour de force a fine campionato per la competizione UEFA rischia di lasciare al club bianconero e al tecnico Allegri un pesante problema. Al minuto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Brutte notizie per la, il calciatore esce perdurante il match di Nations League: si attendono gli esami. La Nations League rischia di costare cara alla. Il tour de force a fine campionato per la competizione UEFA rischia di lasciare al club bianconero e al tecnico Allegri un pesante problema. Al minuto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

