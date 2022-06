Juventus, stand by Di Maria: l’alternativa è Berardi (Di mercoledì 8 giugno 2022) La Juventus vuole accelerare sul mercato. Gli addii di Dybala, Bernardeschi e Chiellini – oltre alle voci di calciomercato su Cuadrado e de Ligt – hanno messo i bianconeri nelle condizioni di dover iniziare ad operare il prima possibile sui nuovi acquisti. E la pista che porta ad Angel Di Maria si raffredda ogni giorno di più. L’argentino continua a prendere tempo prima di dare una risposta definitiva al ds Cherubini, rimane alla finestra e aspetta che tutte le offerte sul tavolo siano chiare. Nessuna chiusura ai bianconeri, ma per l’argentino non c’è fretta. In casa Juventus invece vorrebbero iniziare a delineare chiaramente gli obiettivi di calciomercato, per questo sono iniziate le valutazioni sui reali benefici tecnici ed economici rispetto all’operazione Di Maria. I dubbi riguardano l’età (34 anni) e le ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lavuole accelerare sul mercato. Gli addii di Dybala, Bernardeschi e Chiellini – oltre alle voci di calciomercato su Cuadrado e de Ligt – hanno messo i bianconeri nelle condizioni di dover iniziare ad operare il prima possibile sui nuovi acquisti. E la pista che porta ad Angel Disi raffredda ogni giorno di più. L’argentino continua a prendere tempo prima di dare una risposta definitiva al ds Cherubini, rimane alla finestra e aspetta che tutte le offerte sul tavolo siano chiare. Nessuna chiusura ai bianconeri, ma per l’argentino non c’è fretta. In casainvece vorrebbero iniziare a delineare chiaramente gli obiettivi di calciomercato, per questo sono iniziate le valutazioni sui reali benefici tecnici ed economici rispetto all’operazione Di. I dubbi riguardano l’età (34 anni) e le ...

