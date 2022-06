Juventus, si lavora per trovare una soluzione sulla situazione Morata: i dettagli (Di mercoledì 8 giugno 2022) Juventus Morata – La volontà di Alvaro Morata, dopo l’anno di prestito, ed il ritorno a Torino, sponda bianconera, è chiara: il calciatore vorrebbe continuare a vestire la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. Stando a quanto riportato da Sky Sport, considerando la volontà del calciatore, proseguono i contatti tra i due club per accontentare il desiderio dello spagnolo. I dirigenti bianconeri sono a lavoro per risolvere la questione e si ragiona anche su un possibile nuovo prestito. Tra le alternative al prestito ci potrebbe essere uno scambio con Kean (difficile) oppure uno sconto dell’Atletico Madrid sul prezzo del cartellino. Alvaro Morata ha dato un buon contributo alla fase offensiva della Juventus in stagione. Ha disputato 35 partite in Serie A, di cui 26 da ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 8 giugno 2022)– La volontà di Alvaro, dopo l’anno di prestito, ed il ritorno a Torino, sponda bianconera, è chiara: il calciatore vorrebbe continuare a vestire la maglia dellaanche nella prossima stagione. Stando a quanto riportato da Sky Sport, considerando la volontà del calciatore, proseguono i contatti tra i due club per accontentare il desiderio dello spagnolo. I dirigenti bianconeri sono a lavoro per risolvere la questione e si ragiona anche su un possibile nuovo prestito. Tra le alternative al prestito ci potrebbe essere uno scambio con Kean (difficile) oppure uno sconto dell’Atletico Madrid sul prezzo del cartellino. Alvaroha dato un buon contributo alla fase offensiva dellain stagione. Ha disputato 35 partite in Serie A, di cui 26 da ...

Advertising

forumJuventus : (CDS) 'Juventus - Fagioli: si lavora all'intesa, nuovo contratto e subito a disposizione di Allegri'?… - jackcalvarosie : +++ SEGNALI POSITIVI DA PARTE DI MENDES NEI CONFRONTI DELLA JUVENTUS PER DI MARIA. Si lavora su un ANNUALE da 7 mln… - Rebel2909 : RT @Antonio8384: È dal 2019 che leggo sempre la stessa cosa da pseudo insider: la #Juventus lavora in sordina, fa uscire nomi per depistare… - RonaldR82067231 : @Antonio8384 Ipocrisia allo stato puro! Ma purtroppo viviamo in un paese dove siamo moralisti con il culo degli alt… - ZonaBianconeri : RT @miki_cr01: Vedendo #Antun oggi a Milano, credo di aver capito il motivo del perchè la #Juventus non ha voluto andare oltre con la tratt… -