Juventus, Di Maria infastidisce la società: offerta da dentro o fuori (Di mercoledì 8 giugno 2022) Calciomercato Juventus: il tira e molla di Di Maria ha infastidito la dirigenza bianconera che ora ha proposto un’ultima offerta da dentro o fuori Il comportamento di Angel Di Maria ha infastidito la Juventus. Ai bianconeri non è piaciuta la mossa del Fideo, che continua a prendere tempo in attesa di avere una risposta dal Barcellona prima di decidersi. Come riportato da La La Gazzetta dello Sport, il club vuole una risposta nelle prossime ore e per questo ha presentato un’offerta da dentro o fuori al giocatore: un anno di contratto, come richiesto da lui, a 5,5 milioni di euro più bonus. Prendere o lasciare. E nel secondo caso, la prima alternativa sarebbe Domenico Berardi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Calciomercato: il tira e molla di Diha infastidito la dirigenza bianconera che ora ha proposto un’ultimadaIl comportamento di Angel Diha infastidito la. Ai bianconeri non è piaciuta la mossa del Fideo, che continua a prendere tempo in attesa di avere una risposta dal Barcellona prima di decidersi. Come riportato da La La Gazzetta dello Sport, il club vuole una risposta nelle prossime ore e per questo ha presentato un’daal giocatore: un anno di contratto, come richiesto da lui, a 5,5 milioni di euro più bonus. Prendere o lasciare. E nel secondo caso, la prima alternativa sarebbe Domenico Berardi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

