Juventus-Di Maria, dirigenza bianconera infastidita dall’argentino: il motivo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus, sarebbe infastidita dall’ atteggiamento di Angel Di Maria. L’argentino infatti, sta continuando a prendere tempo in attesa di avere una risposta dal Barcellona, altro club sulle sue tracce. Per questo motivo la dirigenza bianconera avrebbe presentato un’ultima offerta all’attaccante del PSG e della nazionale argentina: si tratta di un anno di contratto a 5,5 milioni di euro più bonus. Le cifre del contratto sarebbero perfettamente in linea con quelle richieste dal giocatore, che è in cerca di riscatto dopo l’ultima annata negativa in termini di risultati col Paris Saint-Germain, e che è in scadenza di contratto con il club parigino, in cui vi milita dal 2015 e ha segnato 56 reti in 197 presenze. Di ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la, sarebbedall’ atteggiamento di Angel Di. L’argentino infatti, sta continuando a prendere tempo in attesa di avere una risposta dal Barcellona, altro club sulle sue tracce. Per questolaavrebbe presentato un’ultima offerta all’attaccante del PSG e della nazionale argentina: si tratta di un anno di contratto a 5,5 milioni di euro più bonus. Le cifre del contratto sarebbero perfettamente in linea con quelle richieste dal giocatore, che è in cerca di riscatto dopo l’ultima annata negativa in termini di risultati col Paris Saint-Germain, e che è in scadenza di contratto con il club parigino, in cui vi milita dal 2015 e ha segnato 56 reti in 197 presenze. Di ...

Advertising

thetrueshade : Di Maria probabilmente saltato ma via j boomer sono brutto e cattivo perché parlo di confusione societaria e dico c… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, OBIETTIVO BERARDI PER RAFFREDDAMENTO DI MARIA Possibile nuovo prestito in bianconero pe… - Gazzetta_it : Ultimatum Juve a Di Maria: entro domani la risposta. Altrimenti cambia obiettivo - PasAH2O : @Francio_Carbo79 @mike_fusco Ma come fa ad essere un titolare della Juventus uno che ha portato la sua squadra all'… - Luxgraph : Mundo Deportivo: 'Barcellona, no a Di Maria per via dell'età' -