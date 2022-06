Juventus, brutte notizie dalla Nations League: infortunio per de Ligt costretto al cambio (Di mercoledì 8 giugno 2022) brutte notizie per la Juventus. Nel match di Nations League tra Galles e Olanda, il difensore olandese Matthijs de Ligt è uscito per infortunio. Per il bianconera, un problema alla coscia destra che lo ha costretto al cambio. Al suo posto Bruno Martins Indi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022)per la. Nel match ditra Galles e Olanda, il difensore olandese Matthijs deè uscito per. Per il bianconera, un problema alla coscia destra che lo haal. Al suo posto Bruno Martins Indi. SportFace.

