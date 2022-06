Juventus-Atletico Madrid, non solo Morata: sul tavolo anche il nome di De Paul (Di mercoledì 8 giugno 2022) Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta parlando con l’Atletico Madrid. Il nome finito sul tavolo, oltre a quello di Alvaro Morata, sarebbe anche quello di Rodrigo De Paul. I bianconeri, infatti, hanno chiesto informazioni sull’ex Udinese. Al momento, però, la riuscita dell’operazione sembra molto complicata. Per meno di quaranta milioni, infatti, i Colchoneros non intendono lasciarlo partire. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Come riporta La Gazzetta dello Sport, lasta parlando con l’. Ilfinito sul, oltre a quello di Alvaro, sarebbequello di Rodrigo De. I bianconeri, infatti, hanno chiesto informazioni sull’ex Udinese. Al momento, però, la riuscita dell’operazione sembra molto complicata. Per meno di quaranta milioni, infatti, i Colchoneros non intendono lasciarlo partire. SportFace.

