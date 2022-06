Juve, su De Ligt c'è anche il Manchester United (Di mercoledì 8 giugno 2022) TORINO - Assalto a De Ligt . I pesi massimi della Premier League allungano lo sguardo sul difensore della Juventus : Chelsea e Manchester United sarebbero pronti a sfruttare l'impasse che si è creata ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 giugno 2022) TORINO - Assalto a De. I pesi massimi della Premier League allungano lo sguardo sul difensore dellantus : Chelsea e Mstersarebbero pronti a sfruttare l'impasse che si è creata ...

Advertising

cmdotcom : #DeLigt spaventa la #Juve: 'Non sono sicuro di rinnovare. Guardo al progetto sportivo, due quarti posti non bastano… - sportmediaset : Allegri: 'Dybala si è creduto Messi, De Ligt e Locatelli prossimi leader' #juventus #allegri #dybala… - GoalItalia : 'Deciderò se rinnovare o guardare oltre' ?? De Ligt avvisa la Juve: 'Il quarto posto non mi basta' ????? - La_Bianconera : @saveriolorusso @TweetGino @mdeligt_04 @juventusfc Ne prende 8 netti, 1 più di Rabiot. E non pretende comprensione,… - saveriolorusso : @La_Bianconera @mdeligt_04 @juventusfc A 37 anni la presenza in difesa di chiellini si sente eccome. Quella de ligt… -