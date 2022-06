Juve | si allontana Di Maria | già pronta l’alternativa a sorpresa

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Con Angel Diche sisempre di più dalla, spunta un nome ache farebbe al caso di Allegri. Angel Didiventerà un nuovo giocatore dellantus? Ad oggi sembra un’eventualità molto improbabile. Negli scorsi mesi si è parlato molto dell’argentino come obiettivo concreto per la squadra bianconera. In verità, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

e Sassuolo potrebbero intavolare una trattativa in cui coinvolgere altri giocatori, d'altronde ... L'esperienza con l'Italia un po'questa bandiera, alla fine il calciatore è tifoso per ...In Spagna sono certi che il Barcellona ha rifiutato Di Maria a causa dell'età avanzata. Laritorna in corsa A dispetto delle voci delle ultime ore, Angel Di Maria sidal Barcellona. Come riferito dal Mundo Deportivo, infatti, i blaugrana avrebbero deciso di non ingaggiare il ...Luciano Carlino è stato uno degli artefici dell’arrivo di Domenico Berardi al Sassuolo: fu lui a convincere Gianni Soli, allora responsabile del settore giovanile del Sassuolo, ad imbastire un provino ...L'ex attaccante del Napoli era finito nel mirino dei bianconeri per il ruolo di vice Vlahovic. Le sue dichiarazioni hanno sorpreso il club di Andrea Agnelli.