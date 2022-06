Juve, il nome nuovo per l’attacco è Mudryk: le ultime (Di mercoledì 8 giugno 2022) Mychajlo Mudryk è il nome nuovo della Juve per l’attacco: l’esterno è dello Shakhtar Donetsk La Juve è alla ricerca di un esterno offensivo e come riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport avrebbe messo gli occhi su Mudryk. Giocatore dello Shakhtar Donetsk piace molto ai bianconeri, ma attenzione al Bayer Leverkusen interessata al giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Mychajloè ildellaper: l’esterno è dello Shakhtar Donetsk Laè alla ricerca di un esterno offensivo e come riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport avrebbe messo gli occhi su. Giocatore dello Shakhtar Donetsk piace molto ai bianconeri, ma attenzione al Bayer Leverkusen interessata al giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

