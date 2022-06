Jurassic Park, Sam Neill: "Lady Diana era terrorizzata alla premiere" (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sam Neill ha rivelato che Lady Diana era seduta accanto a lui alla premiere di Jurassic Park nel 1993, ed era tanto terrorizzata da mettersi le mani davanti agli occhi di continuo. Sam Neill ricorda con affetto di aver assistito alla premiere di Jurassic Park seduto a fianco della principessa Diana. Neill ha interpretato il ruolo del dottor Alan Grant nell'originale Jurassic Park, uscito nel 1993 e diretto da Steven Spielberg per poi fare ritorno in Jurassic Park III e nel recente Jurassic World: il Dominio, da poco nei cinema. Il personaggio di Sam ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 giugno 2022) Samha rivelato cheera seduta accanto a luidinel 1993, ed era tantoda mettersi le mani davanti agli occhi di continuo. Samricorda con affetto di aver assistitodiseduto a fianco della principessaha interpretato il ruolo del dottor Alan Grant nell'originale, uscito nel 1993 e diretto da Steven Spielberg per poi fare ritorno inIII e nel recenteWorld: il Dominio, da poco nei cinema. Il personaggio di Sam ...

