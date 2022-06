Advertising

leggoit : Junior Cally, da Sanremo al food: ecco il 'Chillout Garden', il suo nuovo locale a Fiumicino - abigass__ : E se vanno da junior cally #jeru - Antonie89429912 : @AnnaRit29005782 È un cantante Junior cally - jackdicuori7 : Ma la teoria di b a maccarese per il locale di junior cally ha un minimo di base oppure é campata in aria a cazzo? #jeru - annalc95 : @LiberaViola Di junior cally, costa ci sarà -

leggo.it

Vicino Roma, a Fiumicino, in Piazza del Maccarese, il rapper romanoha intrapreso un nuovo progetto in ambito food: il ' Chillout Garden '. Il rapper romano, nome d'arte di Antonio Signore , dopo la partecipazione a Sanremo 2020 ha intrapreso ...L'ex concorrente di Amici ha anche collaborato con Shade,e Twin Melody. I Am Emma di Emma Muscat: la tracklist dell'EP I Am What I Am Out Of Sight Closer Thank You Turn Back Time ... Junior Cally, da Sanremo al food: ecco il Chillout Garden, il suo nuovo locale a Fiumicino Il rapper romano Junior Cally ha avviato un nuovo progetto in ambito food, il 'Chillout Garden', a piazza del Maccarese ...Vicino Roma, a Fiumicino, in Piazza del Maccarese, il rapper romano Junior Cally ha intrapreso un nuovo progetto in ambito food: il "Chillout Garden". Il rapper romano Junior Cally, ...