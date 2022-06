Julia Garner sarà Madonna, l'attrice di 'Inventing Anna' scelta per il nuovo film della popstar (Di mercoledì 8 giugno 2022) Julia Garner vestirà i panni di Madonna nel film biografico sull'iconica pop star diretto dalla stessa cantante. Per la parte è stata scelta l'attrice di Inventing Anna e Ozark (performance premiata ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 giugno 2022)vestirà i panni dinelbiografico sull'iconica pop star diretto dalla stessa cantante. Per la parte è statal'die Ozark (performance premiata ...

