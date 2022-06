Julia Garner | la «nuova» Madonna

Advertising

Cosmopolitan_IT : Sembra che l'attrice di Inventing Anna stia valutando la proposta dopo aver ottenuto il ruolo di Madonna, battendo… - vivosurealtime : @aleiloveit Sì, Julia Garner. Pare l'abbia scelta proprio Madonna - vivosurealtime : Una biopic su Madonna on Julia Garner che la interpreta?? Louise Veronica poteva chiamare Paola Barale ?? - POPCORNTVit : Julia Garner interpreterà Madonna nel biopic dedicato alla cantante - Marilenapas : RT @fanpage: L’attrice è reduce dal successo di Ozark e Inventing Anna, serie tv targate Netflix. Secondo Variety, Garner sarebbe stata sce… -

INTERPRETERA' MADONNA IN UN NUOVO BIOPIC DEDICATO ALL'ICONA POP. ANCORA IGNOTA LA DATA D'INIZIO DELLE RIPRESE. Secondo quanto riportato da Variety , a( Inventing Anna, Ozark ...di Redazione Spettacoli L'attrice della serie "Inventing Anna" interpreterà la regina del pop. La regista: "Voglio raccontare con la mia voce la mia avventura nel mondo della musica", l'attrice protagonista della serie "Inventing Anna" sarà Madonna in un biopic sull'icona pop. La star ha avuto la meglio su oltre una dozzina di candidati, dopo che per mesi era stata ...(ANSA) - NEW YORK, 08 GIU - Julia Garner di "Inventing Anna" e' stata scelta per il ruolo di Madonna in un film biografico sulla popstar diretto dalla stessa cantante. La Garner, che ha 28 anni, e' ...Sembra però che ci sia finalmente una favorita: Julia Garner di Inventing Anna. This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able ...