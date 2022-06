Judo | i convocati dell’Italia per gli Europei Cadetti 2022 20 azzurrini iscritti | Terranova e Russo le punte

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Primo grande evento internazionale giovanile della stagione ormai alle porte per la Nazionale Italiana di, che sarà protagonista a Parenzo (in Croazia) da giovedì 23 a domenica 26 giugno per i Campionati. La rassegna continentale Under 18 è riservata aika nati dal 2005 al 2007 ed il Bel Paese sfrutterà il contingente massimo a disposizione di 20 atleti, divisi equamente tra categorie femminili e maschile. Nell’entry list della manifestazione spiccano per la squadra azzurra i nomi di Michela(52 kg) e Savita(57 kg), entrambe in testa al ranking mondialedelle rispettive categorie di peso, ma sono davvero tante le possibili carte da medaglia., buoni riscontri per alcuni giovani ...