Jude Bellingham vomita in campo: l’inglese si sente male durante la partita contro la Germania | VIDEO (Di mercoledì 8 giugno 2022) La giornata di Nations League ha regalato la partita Germania-Inghilterra, due squadre impegnate nello stesso girone dell’Italia. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1: vantaggio della Germania con Hofmann, all’88’ il pareggio di Kane con un calcio di rigore. La partita di Jude Bellingham, calciatore dell’Inghilterra, è stata condizionata da un problema: il calciatore del Borussia Dortmund è stato immortalato mentre vomitava in campo. Il calciatore è entrato in campo nel primo tempo, dopo appena 14 minuti per sostituire l’infortunato Kalvin Phillips. Nei minuti finale Bellingham ha accusato un malore: l’inglese ha vomitato appena fuori dall’area di rigore e la scena è stata ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) La giornata di Nations League ha regalato la-Inghilterra, due squadre impegnate nello stesso girone dell’Italia. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1: vantaggio dellacon Hofmann, all’88’ il pareggio di Kane con un calcio di rigore. Ladi, calciatore dell’Inghilterra, è stata condizionata da un problema: il calciatore del Borussia Dortmund è stato immortalato mentreva in. Il calciatore è entrato innel primo tempo, dopo appena 14 minuti per sostituire l’infortunato Kalvin Phillips. Nei minuti finaleha accusato un malore:hato appena fuori dall’area di rigore e la scena è stata ...

Advertising

Sport_Fair : Jude #Bellingham si sente male Il giocatore britannico vomita in campo durante #GermaniaInghilterra di… - _mmire : Voi Jude Bellingham non ve lo meritate proprio - Cucciolina96251 : RT @juvinsight: Sfumato Aurélien #Tchouaméni, promesso sposo del #RealMadrid, il #Liverpool guarda in Bundesliga: il preferito per rimpolpa… - Avenger68445884 : RT @juvinsight: Sfumato Aurélien #Tchouaméni, promesso sposo del #RealMadrid, il #Liverpool guarda in Bundesliga: il preferito per rimpolpa… - Vincenzo140893 : RT @juvinsight: Sfumato Aurélien #Tchouaméni, promesso sposo del #RealMadrid, il #Liverpool guarda in Bundesliga: il preferito per rimpolpa… -