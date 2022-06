Jovanotti, quanto costa l’università che ha frequentato la figlia a New York? (Di mercoledì 8 giugno 2022) Jovanotti attira ancora la nostra attenzione ma questa volta per la figlia a cui è molto legato, sapete quanto costa l’università che ha frequentato a New York: scopriamolo. Si torna a parlare del grande cantautore e artista italiano che con la sua musica ha fatto davvero innamorare tutti ma in questo caso non per un nuovo brano ma per un particolare legato alla figlia che ormai il pubblico conosce molto bene nonostante la sua vita per ora sia lontana dal mondo dei riflettori. Quello che però forse non tutti sanno è che la giovane ha frequentato l’università a New York per diverso tempo. Fonte Foto Ansa FotoE quindi ad oggi la domanda sorge spontanea: quanto è ... Leggi su chenews (Di mercoledì 8 giugno 2022)attira ancora la nostra attenzione ma questa volta per laa cui è molto legato, sapeteche haa New: scopriamolo. Si torna a parlare del grande cantautore e artista italiano che con la sua musica ha fatto davvero innamorare tutti ma in questo caso non per un nuovo brano ma per un particolare legato allache ormai il pubblico conosce molto bene nonostante la sua vita per ora sia lontana dal mondo dei riflettori. Quello che però forse non tutti sanno è che la giovane haa Newper diverso tempo. Fonte Foto Ansa FotoE quindi ad oggi la domanda sorge spontanea:è ...

Advertising

becauseihhadyou : ma scusate quanto cazzo sono belle le canzoni di jovanotti cioè davvero sono cazzo stupende - ardovig : Se #Jovanotti ha sentito la necessità di spiegare cos'era l'isola di #Itaca siamo messi male quanto a #cultura. - Cassiopea631 : @giusmo1 @repubblica Un tempo mi piaceva. Adesso è patetico quanto #VascoRossi. #Jovanotti chiamasse nome. E'' vec… - _mau_ra : Ma quanto è brutta la canzone di Jovanotti? - ushionokoe : io ancora non mi capacito di come uno come jovanotti sia considerato artista quando al giorno d'oggi scrive testi c… -