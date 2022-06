Joker 2 confermato ufficialmente, Todd Phillips svela il titolo di lavorazione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Arriva la conferma ufficiale del sequel di Joker, il regista Todd Philips svela il ritorno di Joaquin Phoenix e il titolo di lavorazione. Il tanto atteso sequel di Joker, Joker 2, si farà. La conferma ufficiale arriva dal regista Todd Phillips che rivela anche il titolo di lavorazione del film, Joker: Folie à Deux. Phillips, che ha diretto e co-scritto Joker, tornerà a collaborare col co-sceneggiatore Scott Silver per il sequel che vedrà il ritorno di Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck. Confermando la notizia via social media, il regista ha postato una foto dell'attore intento a leggere la sceneggiatura. Sebbene i dettagli della trama siano ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 giugno 2022) Arriva la conferma ufficiale del sequel di, il registaPhilipsil ritorno di Joaquin Phoenix e ildi. Il tanto atteso sequel di2, si farà. La conferma ufficiale arriva dal registache rivela anche ildidel film,: Folie à Deux., che ha diretto e co-scritto, tornerà a collaborare col co-sceneggiatore Scott Silver per il sequel che vedrà il ritorno di Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck. Confermando la notizia via social media, il regista ha postato una foto dell'attore intento a leggere la sceneggiatura. Sebbene i dettagli della trama siano ...

