Jeff Hardy: “In WWE mi sono sentito come un fantasma” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Jeff Hardy è stato recentemente ospite, insieme a suo fratello Matt, dello show Talk Is Jericho. Jeff ha rivelato di aver provato sentimenti molto spiacevoli alla fine della sua run in WWE, a causa della gestione adoperata dalla compagnia nei suoi confronti. “Mi sono sentito come un fantasma“, ha detto il Charismatic Enigma. Il posto giusto Jeff dice: “A Survivor Series c’è stato un barlume di speranza quando io e Seth abbiamo spaccato verso il finale, e poi ha vinto lui. Il pubblico era davvero dalla mia parte ogni sera. Penso che il mio turno con Roman sarebbe potuto arrivare dopo ‘Mania quest’anno… Io però guardo alla settimana scorsa, il match con Darby Allin, e penso ‘Ok, sono proprio nel posto giusto’“. Una ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 8 giugno 2022)è stato recentemente ospite, insieme a suo fratello Matt, dello show Talk Is Jericho.ha rivelato di aver provato sentimenti molto spiacevoli alla fine della sua run in WWE, a causa della gestione adoperata dalla compagnia nei suoi confronti. “Miun“, ha detto il Charismatic Enigma. Il posto giustodice: “A Survivor Series c’è stato un barlume di speranza quando io e Seth abbiamo spaccato verso il finale, e poi ha vinto lui. Il pubblico era davvero dalla mia parte ogni sera. Penso che il mio turno con Roman sarebbe potuto arrivare dopo ‘Mania quest’anno… Io però guardo alla settimana scorsa, il match con Darby Allin, e penso ‘Ok,proprio nel posto giusto’“. Una ...

Zona_Wrestling : #WWE Jeff Hardy: 'In WWE mi sono sentito come un fantasma' - - IsolaWrestling : JEFF HARDY CONDIVIDE IL SUO PRIMO PASSO RESPINTO IN AEW - HomerSi78414684 : Jeff Hardy: “Mi sono vergognato di aver inseguito il 24/7 Championship” - Wrestling Major USA e Giappone - SpazioWrestling : Cosa ne pensate? #WWE #AEW #JeffHardy - TSOWrestling : La clamorosa rivelazione dopo #AEWDoN #TSOW // #TSOS -