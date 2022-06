Iv | Rosato | ' c' è spazio riformista alternativo a populismi'

Leggi su liberoquotidiano

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Nel nostro Paese c'è un grandeche va colto per chi sceglie di non stare con i populisti di destra, ma anche con quelli di sinistra, perché dobbiamo rappresentare la seria alternativa a Meloni e Salvini ma anche a Conte e Landini". Così il presidente di Italia Viva Ettoredurante un incontro con i simpatizzanti del partito ad Andria . "Noi vogliamo - ha aggiunto parlando del futuro di Italia Viva - essere unopolitico aperto ed inclusivo, europeista, consapevole che l'asse strategico dell'Italia sta tutto con l'Occidente e che il nostro Paese deve percorrere con coraggio e fermezza la strada delle riforme per poter crescere,alla politiche assistenzialiste e del no alle infrastrutture".