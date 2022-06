Italiani stanchi della politica: la sfiducia è alle stelle e trascina l'astensione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gli Italiani non hanno più fiducia nella politica. Lo dimostrano i dati che raccontano di un astensionismo in continua crescita. Se 20 anni fa la partecipazione alla scelta dei sindaci nelle grandi città superava il 70%, oggi si rasenta il 50%. Durante le ultime amministrative, al primo turno, hanno votato meno della metà dei romani (48,54%), dei milanesi (47,72%), dei napoletani (47,17%) e dei torinesi (48,08%). La quota è scesa ulteriormente nei comuni andati al ballottaggio, attestandosi al 42% degli aventi diritto a Torino e addirittura al 40,7% a Roma. Un dato storico importante che senza dubbio merita una riflessione. È evidente a tutti ormai quanto la politica più che il consenso debba in questo momento storico inseguire il buon senso. Domenica siamo chiamati al voto amministrativo e referendario. Stiamo vivendo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Glinon hanno più fiducia nella. Lo dimostrano i dati che raccontano di un astensionismo in continua crescita. Se 20 anni fa la partecipazione alla scelta dei sindaci nelle grandi città superava il 70%, oggi si rasenta il 50%. Durante le ultime amministrative, al primo turno, hanno votato menometà dei romani (48,54%), dei milanesi (47,72%), dei napoletani (47,17%) e dei torinesi (48,08%). La quota è scesa ulteriormente nei comuni andati al ballottaggio, attestandosi al 42% degli aventi diritto a Torino e addirittura al 40,7% a Roma. Un dato storico importante che senza dubbio merita una riflessione. È evidente a tutti ormai quanto lapiù che il consenso debba in questo momento storico inseguire il buon senso. Domenica siamo chiamati al voto amministrativo e referendario. Stiamo vivendo ...

