Italia-Ungheria, disordini tra tifosi: ultras fermati (Di mercoledì 8 giugno 2022) disordini tra tifosi a Cesena prima e dopo la partita tra Italia e Ungheria in Nations League. Al termine del match, nei pressi del bar Bombonera, un gruppo di 40 ultras del Cesena ha tentato di raggiungere gli ungheresi e le forze dell’ordine hanno fatto un’azione di contenimento, con lancio di oggetti da parte degli ultras romagnoli. Alcuni operatori di polizia, riferisce la Questura, sono rimasti lievemente feriti. Alcuni dei tifosi sono stati identificati e sono in corso ulteriori accertamenti e procedimenti per emettere provvedimenti di daspo. Alla partita erano presenti circa 1.600 tifosi ungheresi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022)traa Cesena prima e dopo la partita train Nations League. Al termine del match, nei pressi del bar Bombonera, un gruppo di 40del Cesena ha tentato di raggiungere gli ungheresi e le forze dell’ordine hanno fatto un’azione di contenimento, con lancio di oggetti da parte degliromagnoli. Alcuni operatori di polizia, riferisce la Questura, sono rimasti lievemente feriti. Alcuni deisono stati identificati e sono in corso ulteriori accertamenti e procedimenti per emettere provvedimenti di daspo. Alla partita erano presenti circa 1.600ungheresi. SportFace.

