Italia-Ungheria di Nations League, Mancini: "Squadra giovane, c'è entusiasmo"

Cesena – La nuova Italia di Roberto Mancini è "una Squadra giovane" e già solo per questo "crea entusiasmo". Di certo "può migliorare tanto, intanto ha già fatto vedere delle cose buone" e cioé "cercare di andare a prendere la palla molto alta, ha difeso e attaccato bene, negli spazi stretti". Così il commissario tecnico ha parlato della vittoria della Nazionale contro l'Ungheria a Cesena, ora gli azzurri sono primi nel girone di Nations League. Poi, guardando al futuro, ha aggiunto: "Per diventare Squadra ci vuole tempo, non lo siamo ancora, ma lo spirito è giusto". "Abbiamo fatto davvero una buona partita nel primo tempo, poi il loro gol ci ha messo un po' di timore. Era una gara che doveva finire con più ampio margine per noi".

