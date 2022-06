Italia-Ungheria, a Cesena Orban in tribuna e 1500 ultras in divisa nera. Scontri con la polizia: “5 agenti feriti” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una squadra di circa millecinquecento ultras, molti in divisa nera: così i tifosi ungheresi si sono presentati a Cesena per la partita di Nations League contro l’Italia, poi vinta dalla Nazionale di Roberto Mancini per 2 a 1. Prima della partita sono stati scortati dalle forze dell’ordine fino allo stadio Manuzzi e c’è stato un momento di tensione vicino a un bar frequentato dai tifosi Cesenati. Dopo la partita, però, sono scoppiati altri tafferugli. “I gravi disordini registrati ieri sera nel dopo partita Italia-Ungheria hanno causato svariati danni e ben cinque feriti fra il personale in divisa impegnato nel servizio d’ordine”, riporta Valter Mazzetti, segretario generale Fsp polizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una squadra di circa millecinquecento, molti in: così i tifosi ungheresi si sono presentati aper la partita di Nations League contro l’, poi vinta dalla Nazionale di Roberto Mancini per 2 a 1. Prima della partita sono stati scortati dalle forze dell’ordine fino allo stadio Manuzzi e c’è stato un momento di tensione vicino a un bar frequentato dai tifositi. Dopo la partita, però, sono scoppiati altri tafferugli. “I gravi disordini registrati ieri sera nel dopo partitahanno causato svariati danni e ben cinquefra il personale inimpegnato nel servizio d’ordine”, riporta Valter Mazzetti, segretario gele Fsp...

