Italia-Ungheria (2-1), Mancini: “Il goal subito ci ha intimorito” (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’allenatore dell’Italia, Roberto Mancini, ha commentato cosi la vittoria per due a uno a Cesena contro l’Ungheria di Marco Rossi. Nell’altra partita del girone l’Inghilterra di Southgate trova il pareggio solo nel finale contro la Germania di Flick, sul tabellino dei marcatori sono finiti Hofmann e Kane. Italia-Ungheria, Mancini: “Abbiamo fatto bene” Il tecnico Italiano ha commentato cosi la vittoria fondamentale per il prosieguo in Nations League: “È stata una buona partita, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo sbagliato poco o niente. Il gol subito ci ha messo timore addosso, ma la partita doveva finire con un margine più ampio. Eravamo un po’ stanchi, ma subire un gol in una partita che doveva già essere chiusa, un po’ di difficoltà te la ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’allenatore dell’, Roberto, ha commentato cosi la vittoria per due a uno a Cesena contro l’di Marco Rossi. Nell’altra partita del girone l’Inghilterra di Southgate trova il pareggio solo nel finale contro la Germania di Flick, sul tabellino dei marcatori sono finiti Hofmann e Kane.: “Abbiamo fatto bene” Il tecnicono ha commentato cosi la vittoria fondamentale per il prosieguo in Nations League: “È stata una buona partita, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo sbagliato poco o niente. Il golci ha messo timore addosso, ma la partita doveva finire con un margine più ampio. Eravamo un po’ stanchi, ma subire un gol in una partita che doveva già essere chiusa, un po’ di difficoltà te la ...

