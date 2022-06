Italia rientrata a Coverciano: Bonucci e Belotti lasciano il ritiro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo il successo sull’Ungheria, la Nazionale azzurra è rientrata nella notte a Coverciano. Nel pomeriggio tornerà ad allenarsi in vista degli ultimi due impegni di Nations League. Come annunciato ieri sera in conferenza stampa da Roberto Mancini, hanno lasciato il ritiro Leonardo Bonucci e Andrea Belotti. Sono quindi trentadue i calciatori a disposizione del ct per le sfide con Inghilterra e Germania, in programma rispettivamente sabato 11 giugno a Wolverhampton e martedì 14 giugno a Monchengladbach. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo il successo sull’Ungheria, la Nazionale azzurra ènella notte a. Nel pomeriggio tornerà ad allenarsi in vista degli ultimi due impegni di Nations League. Come annunciato ieri sera in conferenza stampa da Roberto Mancini, hanno lasciato ilLeonardoe Andrea. Sono quindi trentadue i calciatori a disposizione del ct per le sfide con Inghilterra e Germania, in programma rispettivamente sabato 11 giugno a Wolverhampton e martedì 14 giugno a Monchengladbach. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Italia rientrata a #Coverciano: #Bonucci e #Belotti lasciano il ritiro - umbriajournal_ : Estorce denaro, straniera espulsa è arrestata perché era rientrata in Italia - chefreschetto : appena rientrata in Italia da stoccolma ma che cazzo di caldo fa MI STO SCIOGLIENDO riportatemi in Svezia - pietro_pezzutti : @ultimenotizie Facciamo una riflessione però, la maggior parte di loro è rientrata in Italia da quando la Russia ha… - imma50701215 : Appena rientrata e ho capito che avete appena fatto un capolavoro!!!!! Mi dispiace solo nn esserci stata ma vedere… -