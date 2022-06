Advertising

bonucci_leo19 : Azzeriamo quello è stato. Ritroviamo entusiasmo e concentriamoci sul lavoro che ci aspetta per riportare l’Italia d… - sportli26181512 : Italia: Bonucci e un altro lasciano il ritiro, ecco perché: Leonardo Bonucci lascia il ritiro della Nazionale Itali… - junews24com : Bonucci lascia il ritiro dell'Italia: l'annuncio sul difensore della Juventus - - SkySport : Italia, i convocati per la Nations League: Bonucci e Belotti lasciano il ritiro #SkySport #Italia #NationsLeague - _AndreaPontone : @AntonioSabetta @gippu1 Ha avuto l'umiltà di ritirarsi dopo l'errore contro la Corea nel 2002. La Nazionale ha vint… -

Mancini 6,5 Di testa su angolo fa paurissima eppoi il piede caldo alla, che sforna due assist,, uno dei quali per Politano nell'azione del bis. Poi quella goffa deviazione che gli abbassa il ...... c'è il tempo di vedere in campo Belotti (che conlascerà il ritiro azzurro dopo questa ... quell'autogol ci ha messo un po' in difficoltà, lo abbiamo subìto in una partita che l'poteva ...L'Italia torna a vincere dopo 8 lunghi mesi ma la cosa più importante è che la Nazionale ha ritrovato il gioco perduto ...Con i gol nel primo tempo di Nicolò Barella e Lorenzo Pellegrini, l'Italia di Mancini batte l'Ungheria e torna a vincere: il pareggio tra Germania-Inghilterra le regala la vetta del girone.