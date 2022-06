Istat, inflazione in crescita e Pil al 2,8% nel 2022: gli effetti del caro energia in Italia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Istat, inflazione in crescita e Pil al 2,8% nel 2022: il nuovo report dell’ente sugli effetti del caro energia in Italia per il biennio 2022-2023. Istat, inflazione in crescita e Pil al 2,8% nel 2022 Sulla base delle ultime stime condotte dall’Istat, il Pil Italiano continuerà a crescere sia nel corso del 2022 che nel 2023. Nel 2022, è atteso un aumento del 2,8% mentre, nel 2023, è atteso un aumento dell’1,9%. A proposito del trend individuato e da ricollegare inevitabilmente agli effetti prodotti dal caro energia sulla vita degli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022)ine Pil al 2,8% nel: il nuovo report dell’ente suglidelinper il biennio-2023.ine Pil al 2,8% nelSulla base delle ultime stime condotte dall’, il Pilno continuerà a crescere sia nel corso delche nel 2023. Nel, è atteso un aumento del 2,8% mentre, nel 2023, è atteso un aumento dell’1,9%. A proposito del trend individuato e da ricollegare inevitabilmente agliprodotti dalsulla vita degli ...

Advertising

istat_it : Prezzi al consumo: secondo le stime preliminari a maggio inflazione al 6,9% (da 6% del mese precedente) #istat… - AMuneratti : RT @FurioGarbagnati: ISTAT ha fissato l’Ipca per i rinnovi contrattuali al 4.7%. Questo significa che i nuovi contratti partono già con una… - DaustoC : RT @FurioGarbagnati: ISTAT ha fissato l’Ipca per i rinnovi contrattuali al 4.7%. Questo significa che i nuovi contratti partono già con una… - sempregilda : RT @FurioGarbagnati: ISTAT ha fissato l’Ipca per i rinnovi contrattuali al 4.7%. Questo significa che i nuovi contratti partono già con una… - cocchi2a : RT @FurioGarbagnati: ISTAT ha fissato l’Ipca per i rinnovi contrattuali al 4.7%. Questo significa che i nuovi contratti partono già con una… -