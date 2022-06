Isola dei Famosi, lo sfogo del manager di Lory Del Santo contro cast e produzione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Paolo Chiparo, manager di Lory Del Santo, non è affatto contento del trattamento ricevuto dalla sua cliente all'Isola dei Famosi. L'uomo ha recentemente affidato il suo sfogo ad un post pubblicato su Instagram, dove attacca i concorrenti del reality e non solo. Isola, l'attacco del manager di Lory Del Santo Chiparo si è tolto più di un sassolino dalla scarpa dopo l'eliminazione di Lory Del Santo avvenuta nella puntata di lunedì 6 giugno. Dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno sostenuto la Del Santo, ha sottolineato il fatto che né Lory né lui si aspettavano che la showgirl potesse nuovamente vincere il reality. Ma allora cosa non è piaciuto al ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 8 giugno 2022) Paolo Chiparo,diDel, non è affatto contento del trattamento ricevuto dalla sua cliente all'dei. L'uomo ha recentemente affidato il suoad un post pubblicato su Instagram, dove attacca i concorrenti del reality e non solo., l'attacco deldiDelChiparo si è tolto più di un sassolino dalla scarpa dopo l'eliminazione diDelavvenuta nella puntata di lunedì 6 giugno. Dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno sostenuto la Del, ha sottolineato il fatto che néné lui si aspettavano che la showgirl potesse nuovamente vincere il reality. Ma allora cosa non è piaciuto al ...

Advertising

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - zazoomblog : Isola dei famosi Cristiana Capotondi parla di Nicolas Vaporidis: cosa svela sul suo ex - #Isola #famosi #Cristiana… - fabiolabrignone : RT @FocuSicilia: Puntare sulle infrastrutture, in particolare dei porti, è la chiave dello sviluppo dell'isola secondo le ultime ricerche s… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Isola dei famosi, Cristiana Capotondi parla di Nicolas Vaporidis: cosa svela sul suo ex - anna_rattenni : RT @fanpage: Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano. Non esiste… -