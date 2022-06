"Io screditata, non lo accetto": chi inchioda Vladimir Luxuria, si scatena il caos all'Isola (Di mercoledì 8 giugno 2022) Adesso parla Laura Maddaloni, che sbotta. E lo fa dalle colonne del settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti. La Maddaloni spara a zero contro Vladimir Luxuria e dice: “Mi ha screditata, non lo accetto! Un concorrente che combatte contro un'opinionista? Mai visto”. A quanto pare i loro rapporti sono tesissimi. Le due, prima o poi, dovranno chiarirsi una volta per sempre. “Mi è scaduta”, continua lei. Solo complimenti invece per Nicola Savino e la sua ironia. Poi svela un retroscena: “E' successo un fatto privato che riguarda la famiglia”. Cosa? A quanto pare, prima che partisse per l'Isola dei Famosi sarebbe accaduto qualcosa. E la moglie di Clemente Russo l'ha raccontato fra i denti. Non si tratta affatto del presunto litigio con Marco Maddaloni, atleta eccellente ed ex ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Adesso parla Laura Maddaloni, che sbotta. E lo fa dalle colonne del settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti. La Maddaloni spara a zero controe dice: “Mi ha, non lo! Un concorrente che combatte contro un'opinionista? Mai visto”. A quanto pare i loro rapporti sono tesissimi. Le due, prima o poi, dovranno chiarirsi una volta per sempre. “Mi è scaduta”, continua lei. Solo complimenti invece per Nicola Savino e la sua ironia. Poi svela un retroscena: “E' successo un fatto privato che riguarda la famiglia”. Cosa? A quanto pare, prima che partisse per l'dei Famosi sarebbe accaduto qualcosa. E la moglie di Clemente Russo l'ha raccontato fra i denti. Non si tratta affatto del presunto litigio con Marco Maddaloni, atleta eccellente ed ex ...

Advertising

slgcubposte : La #stampaitaliana è gravemente screditata, da anni, certo non per responsabilità dei #putiniani bensì per il suo t… - jayelef_64 : @paola124291 Che Giletti non l'ha mai screditata, tutt'altro, le ha dato l'importanza che ha una persona del suo li… - lisorre : @robertosaviano Non amo Salvini. Accettando ciò che scrive, Lei cosa sta facendo di concreto per la pace?Provi a so… - Sergio61463546 : E cosa dà fastidio? La tradizione, il rapporto intergenerazionale, la chiesa. Non si tratta di autocrazia, anche se… - sanatonine : Perché non sento nessuno parlare di questa canzone sorm ingiustamente screditata -