Intesa Sanpaolo, alle Pmi 4 mld per progetti di economia sostenibile (Di mercoledì 8 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – "Sostenibilità e circolarità del Sistema Casa". E' il dibattito organizzato da Intesa Sanpaolo, partner istituzionale del Salone del Mobile.Milano 2022, che si è svolto presso l'installazione Design with Nature nel padiglione 15.Quella guidata da Carlo Messina è la prima banca italiana nel supporto finanziario al settore del mobile e del sistema casa italiano.Al dibattito hanno partecipato illustri imprenditori dell'arredo e del design italiano per una riflessione sullo sviluppo del settore, alla luce delle tematiche fondamentali del Salone di quest'anno: transizione ecologica ed economia circolare in un'ottica di sviluppo sostenibile e cultura del recupero dei materiali.L'incontro è stato introdotto da Daniele Pastore, direttore generale di Intesa Sanpaolo Casa, ...

