Inter, primo passo concreto per Dybala: c’è l’offerta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Uno degli obiettivi dichiarati del calciomercato dell’Inter è Paulo Dybala, in uscita dalla Juventus a parametro zero. Una possibilità mai nascosta dalle parti che però non aveva mai avuto un’ufficialità dichiarata. Mercoledì pomeriggio è andato in scena a Milano l’incontro tra l’entourage del calciatore argentino e la dirigenza nerazzurra. Marotta, l’agente del calciatore Antun e gli Intermediari di entrambe le parti hanno avuto un primo colloquio proprio nella sede nerazzurra. Presenti anche l’allenatore Inzaghi – con il quale si è definito il prolungamento di contratto fino al 2024, con adeguamento – e il vice presidente Zanetti che hanno però solo salutato i presenti al tavolo. Marotta offre 5,5 milioni di euro più bonus a stagione L’Intermediario FIFA Petralito (s) e il procuratore di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 giugno 2022) Uno degli obiettivi dichiarati del calciomercato dell’è Paulo, in uscita dalla Juventus a parametro zero. Una possibilità mai nascosta dalle parti che però non aveva mai avuto un’ufficialità dichiarata. Mercoledì pomeriggio è andato in scena a Milano l’incontro tra l’entourage del calciatore argentino e la dirigenza nerazzurra. Marotta, l’agente del calciatore Antun e glimediari di entrambe le parti hanno avuto uncolloquio proprio nella sede nerazzurra. Presenti anche l’allenatore Inzaghi – con il quale si è definito il prolungamento di contratto fino al 2024, con adeguamento – e il vice presidente Zanetti che hanno però solo salutato i presenti al tavolo. Marotta offre 5,5 milioni di euro più bonus a stagione L’mediario FIFA Petralito (s) e il procuratore di ...

GiovaAlbanese : Intanto Jorge #Antun in sede #Inter per concludere il passaggio all'#Inter di Paulo #Dybala, che dal primo luglio n… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter: positivo il primo incontro con l'entourage di #Dybala. I dettagli e la situazione - sportface2016 : +++#Inter in ansia per l'infortunio di #Skriniar: uscito alla fine del primo tempo di #Slovacchia-#Kazakistan+++ #NationsLeague - ferrantelli94 : RT @marifcinter: #RMCSport - Trova conferma la notizia di Le Parisien, il Psg ha già avviato colloqui con l'Inter per il difensore Milan Sk… - internewsit : Dybala, l'Inter ce l'ha in pugno! Nuovo incontro per chiudere - Sky - -