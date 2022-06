Inter, Lautaro inaugura il nuovo ristorante ballando con Correa e Tagliafico (Di mercoledì 8 giugno 2022) Apre oggi al pubblico "Coraje", il ristorante di Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo. Toro e compagna però l'hanno inaugurato ieri con un evento privato a cui sono Intervenuti amici e alcuni compagni ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Apre oggi al pubblico "Coraje", ildiMartinez e Agustina Gandolfo. Toro e compagna però l'hannoto ieri con un evento privato a cui sonovenuti amici e alcuni compagni ...

Advertising

FBiasin : “Il #Chelsea apre al prestito di #Lukaku all’#Inter, ma la “doppietta” con #Dybala sarebbe possibile solo in caso d… - Inter : #Lautaro vince la Finalissima 2022 a Wembley! Complimenti ?????? - capuanogio : Il #Chelsea ha aperto all'ipotesi del prestito per #Lukaku all'#Inter ma vuole una contropartita. Inomi in gioco so… - M_CitZ : RT @GBorzillo: Vuoi #Lukaku? Bene, mi devi dare uno tra #Bastoni, #Skriniar o #Lautaro. Ottimo. Tieniti Lukaku. #Inter @Inter #FCIM #Forz… - ChelseaIpkiss : RT @evilbluebird: Gianluca Di Marzio: “Inter Will Only Sign Both Romelu Lukaku & Paulo Dybala If Lautaro Martinez Departs” -