(Di mercoledì 8 giugno 2022)sostituirà Socios comedell’L’cambia ancora. Dopo aver salutato Pirelli rimastodel club per oltre 15 anni, il club nerazzurro èa salutare Socios, rimastoper solo un anno. Il centro delle maglie nerazzurre già a partire dalla prossima stagione sarà occupato da, quest’anno giàdi manica. “Dall’1 lugliosostituirà Socios.com, rimasto appena 12 mesi versando nelle casse di viale della Liberazione 16 milioni più bonus, una cifra maggiore rispetto alla “base” che era garantita in precedenza da Pirelli (12). La somma pattuita con la società californiana di ...

Advertising

_intermagazine : Inter, Digitalbits pronto a passare a main sponsor: date e cifre dell’accordo - Filoribs : RT @InterCM16: Inter, #Digitalbits sarà il nuovo sponsor di maglia: le cifre - angeloinitaly : RT @fcin1908it: Il nuovo main sponsor dell'#Inter, DigitalBits, garantirà 85 mln + bonus in 3 anni. Introito salirà di anno in anno. Second… - SimoLucaDiRe : RT @InterCM16: Inter, #Digitalbits sarà il nuovo sponsor di maglia: le cifre - InterCM16 : Inter, #Digitalbits sarà il nuovo sponsor di maglia: le cifre -

...blockchain omonima salita agli onori della cronaca sportiva per essere diventata sponsor di AS Roma ee aver ricevuto il sostegno di campioni come David Beckham e Francesco Totti.è ...... nel nostro calcio ha un impatto devastante e avendolo, l'probabilmente tornerebbe ad essere ... E pure per gli sponsor del club, compreso il nuovo marchio che apparirà sulla maglia,, ...Sono giorni caldissimi per l'Inter di un amministratore delegato Beppe Marotta sempre più al centro dell'immenso e potentissimo vortice del calciomercato: ...La scorsa estate l'Inter ha cambiato volto (con il nuovo logo) ma non solo: i nerazzurri sono riusciti a chiudere diversi accordi da sponsor che hanno portato a ricavi maggiori rispetto alle collabora ...