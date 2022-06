Insegnanti di religione attendono concorso ordinario e anche concorso straordinario al pari dei colleghi precari (Di mercoledì 8 giugno 2022) Prof. Carmelo Mirisola Docente Legislazione scolastica e Teoria della scuola - La conoscenza della normativa italiana appare lo strumento più adatto al fine di un corretto inserimento nel dibattito attuale sull’insegnamento della religione cattolica, indispensabile affinché a riempire la scena non siano scomposte opinioni personali, ma un sobrio ragionamento su precise caratteristiche dell’ordinamento giuridico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 giugno 2022) Prof. Carmelo Mirisola Docente Legislazione scolastica e Teoria della scuola - La conoscenza della normativa italiana appare lo strumento più adatto al fine di un corretto inserimento nel dibattito attuale sull’insegnamento dellacattolica, indispensabile affinché a riempire la scena non siano scomposte opinioni personali, ma un sobrio ragionamento su precise caratteristiche dell’ordinamento giuridico. L'articolo .

Advertising

n3m0scrapbook : @teoxandra E le messe? Le feste patronali? Gli insegnanti di religione? - Alepigna_ : @GironiFrancesco @vampiregiuxjz 2) La materia si chiama RELIGIONE non RELIGIONE CATTOLICA, infatti io in 8 anni tra… - 4_SONO_IO_DANI : RT @ElioLannutti: Gita scolastica al Duomo di Venezia: gli insegnanti non fanno entrare alcuni alunni perché “non fanno religione” https://… - MariannaMaryed : @CapanoUmberto @ettore_lore @BusaGian non puoi decidere per la mia vita e per i miei pensieri. Tanto quanto a te no… - TaniaVlez1 : RT @ElioLannutti: Gita scolastica al Duomo di Venezia: gli insegnanti non fanno entrare alcuni alunni perché “non fanno religione” https://… -