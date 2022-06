Innovativo intervento chirurgico eseguito al “San Pio” di Benevento (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un Innovativo intervento chirurgico è stato eseguito con successo nella giornata di ieri su una paziente giunta al Pronto Soccorso del nosocomio beneventano con la “rottura dell’aorta nel tratto intratoracico”. La problematica, che rappresenta una delle più gravi urgenze chirurgiche, in passato richiedeva il trasferimento in Cardiochirurgia e l’apertura del torace. Oggi, grazie alle moderne tecnologie e segnatamente alla nuova sala angiografica, attiva da circa quindici giorni presso l’A.O.R.N. “San Pio” per espressa volontà del Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante è stato eseguito il posizionamento di una endoprotesi a livello toracico, entrando dall’inguine senza tagli, come per una coronografia. L’intervento è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Unè statocon successo nella giornata di ieri su una paziente giunta al Pronto Soccorso del nosocomio beneventano con la “rottura dell’aorta nel tratto intratoracico”. La problematica, che rappresenta una delle più gravi urgenze chirurgiche, in passato richiedeva il trasferimento in Cardiochirurgia e l’apertura del torace. Oggi, grazie alle moderne tecnologie e segnatamente alla nuova sala angiografica, attiva da circa quindici giorni presso l’A.O.R.N. “San Pio” per espressa volontà del Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante è statoil posizionamento di una endoprotesi a livello toracico, entrando dall’inguine senza tagli, come per una coronografia. L’è ...

