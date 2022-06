Incidente auto-pullmino: quattro anziani in ospedale in codice rosso (Di mercoledì 8 giugno 2022) Scontro auto-pulmino ad Acilia, otto i feriti. E' il bilancio dell'Incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle ore 9.30, in via Alberto Galli, altezza incrocio via Cesare Maccari, dove un pulmino con a bordo alcuni anziani che stavano andando a svolgere dei controlli medici, a seguito di un tamponamento, ha terminato il suo tragitto su un lato. A lanciare l'allarme la sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma che ha inviato sul posto una squadra proveniente dal distaccamento di Ostia. Con loro i sanitari del 118 intervenuti con cinque ambulanze e gli agenti di polizia locale del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale a ricostruire l'esatta dinamica dell'Incidente stradale. Estratti dalle lamiere quattro persone anziane rimaste incastrate nel ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Scontro-pulmino ad Acilia, otto i feriti. E' il bilancio dell'stradale avvenuto questa mattina, intorno alle ore 9.30, in via Alberto Galli, altezza incrocio via Cesare Maccari, dove un pulmino con a bordo alcuniche stavano andando a svolgere dei controlli medici, a seguito di un tamponamento, ha terminato il suo tragitto su un lato. A lanciare l'allarme la sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma che ha inviato sul posto una squadra proveniente dal distaccamento di Ostia. Con loro i sanitari del 118 intervenuti con cinque ambulanze e gli agenti di polizia locale del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale a ricostruire l'esatta dinamica dell'stradale. Estratti dalle lamierepersone anziane rimaste incastrate nel ...

