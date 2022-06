In Italia 22.361 casi covid e 80 morti (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Sono 22.361 i nuovi casi covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 28.082 precedenti ma soprattutto i 18.391 di mercoledì scorso: si confermano i segnali di risalita della curva, forse spinta anche dalla sottovariante Omicron 5, come peraltro avvenne anche la scorsa estate (ai primi di luglio) con una mini-ondata "balneare". I tamponi processati sono 188.024 (ieri 233.553) con il tasso di positività che scende leggermente dal 12% all'11,9%. I decessi sono 80 (ieri 70). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.169. Le terapie intensive sono 20 in meno (ieri -2) con 18 ingressi giornalieri, e sono in tutto 199. Nei reparti ordinari si contano invece 46 pazienti in meno (ieri -111), per un totale di 4.296. La regione con il ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Sono 22.361 i nuoviregistrati innelle ultime 24 ore, contro i 28.082 precedenti ma soprattutto i 18.391 di mercoledì scorso: si confermano i segnali di risalita della curva, forse spinta anche dalla sottovariante Omicron 5, come peraltro avvenne anche la scorsa estate (ai primi di luglio) con una mini-ondata "balneare". I tamponi processati sono 188.024 (ieri 233.553) con il tasso di positività che scende leggermente dal 12% all'11,9%. I decessi sono 80 (ieri 70). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.169. Le terapie intensive sono 20 in meno (ieri -2) con 18 ingressi giornalieri, e sono in tutto 199. Nei reparti ordinari si contano invece 46 pazienti in meno (ieri -111), per un totale di 4.296. La regione con il ...

