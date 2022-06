In bici contro un'auto, in coma lo chef stellato Christian Milone della Trattoria Zappatori (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lo chef stellato Christian Milone è in coma farmacologico, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cto di Torino , dopo un grave incidente stradale avvenuto a Pinerolo sulla strada ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 8 giugno 2022) Loè infarmacologico, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cto di Torino , dopo un grave incidente stradale avvenuto a Pinerolo sulla strada ...

Advertising

GazzettaDelSud : ?? In bici contro un'auto, in coma lo chef stellato Christian #Milone della Trattoria Zappatori. #ChristianMilone… - SkyTG24 : Pinerolo, bici contro auto: in coma chef stellato Christian Milone - Gazzettino : #christian milone, con la bici contro un'auto: lo #chef stellato è in coma a #torino - flaviotiravento : RT @MediasetTgcom24: Pinerolo (Torino), in bici contro un'auto: in coma chef stellato Christian Milone #Pinerolo #Torino #ChristianMilone… - MediasetTgcom24 : Pinerolo (Torino), in bici contro un'auto: in coma chef stellato Christian Milone #Pinerolo #Torino… -