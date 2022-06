In Arizona non sono state accettate oltre 20 mila schede elettorali il giorno dopo le elezioni presidenziali del 2020 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il 5 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si sostiene che la contea di Maricopa, in Arizona (Stati Uniti d’America), avrebbe «accettato ALMENO 20.000 schede elettorali per posta dopo il giorno delle elezioni 2020», vinte dal candidato democratico Joe Biden. In Arizona Biden aveva vinto sul presidente uscente, il repubblicano Donald Trump, con uno scarto di 10.457 voti. Il post oggetto di analisi suggerisce quindi che dietro la vittoria di Joe Biden ci sono state delle operazioni non corrette. Come prova, in allegato al post, compare lo screenshot di un modulo nella cui intestazione si legge «MC INBOUND – RICEVUTA DI CONSEGNA», la data del 4 novembre 2020, cioè il ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il 5 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si sostiene che la contea di Maricopa, in(Stati Uniti d’America), avrebbe «accettato ALMENO 20.000per postaildelle», vinte dal candidato democratico Joe Biden. InBiden aveva vinto sul presidente uscente, il repubblicano Donald Trump, con uno scarto di 10.457 voti. Il post oggetto di analisi suggerisce quindi che dietro la vittoria di Joe Biden cidelle operazioni non corrette. Come prova, in allegato al post, compare lo screenshot di un modulo nella cui intestazione si legge «MC INBOUND – RICEVUTA DI CONSEGNA», la data del 4 novembre, cioè il ...

Advertising

Marco02839896 : RT @Libero_official: A #Tempe, in #Arizona, tre poliziotti non intervengono per salvare un senzatetto in fuga ma lo guardano affogare nel l… - Justinghiandone : Perché mai dovremmo prendere esempio da un popolo dove notizie simili o peggiori sono all' ordine del giorno ? Razz… - gian_d_gian : @AntonioAlibert1 In Sardegna dovrebbe (non sono sicuro) esserci un altro sito a Foresta Burgos. Però non ne so nien… - Libero_official : A #Tempe, in #Arizona, tre poliziotti non intervengono per salvare un senzatetto in fuga ma lo guardano affogare ne… - Libero_official : A #Tempe, in #Arizona, tre poliziotti non intervengono per salvare un senzatetto in fuga ma lo guardano affogare ne… -