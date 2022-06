In And Just Like That 2 tornerà Samantha Jones (Di mercoledì 8 giugno 2022) Samantha Jones tornerà in And Just Like That… In un’intervista a Variety di martedì 2 giugno 2022, Michael Patrick King, lo showrunner del reboot di Sex and the City, ha condiviso alcuni dettagli sulla seconda stagione della serie HBO Max, incluso il ritorno del personaggio di Kim Cattrall nella trama dello show. Nella prima stagione del revival, Samantha compariva solamente tramite scambi di messaggi con Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker. Siamo in attesa di scoprire come apparirà in questo secondo capitolo, dato che le protagoniste della leggendaria serie tv sono al centro di un feudo pubblico da ormai qualche anno. Vi raccomandiamo... La dedica di Matthew Broderick alla moglie Sarah ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 8 giugno 2022)in And… In un’intervista a Variety di martedì 2 giugno 2022, Michael Patrick King, lo showrunner del reboot di Sex and the City, ha condiviso alcuni dettagli sulla seconda stagione della serie HBO Max, incluso il ritorno del personaggio di Kim Cattrall nella trama dello show. Nella prima stagione del revival,compariva solamente tramite scambi di messaggi con Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker. Siamo in attesa di scoprire come apparirà in questo secondo capitolo, dato che le protagoniste della leggendaria serie tv sono al centro di un feudo pubblico da ormai qualche anno. Vi raccomandiamo... La dedica di Matthew Broderick alla moglie Sarah ...

