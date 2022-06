Imprese, Colarossi (Italy Indeed): "Recensioni strumento fondamentale per avvicinare giovani" (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. - "Il 59% delle persone che hanno trovato lavoro ha dichiarato che è stato influenzato da Indeed. Le Recensioni sono lo strumento da usare per avvicinare i giovani". A dirlo Roberto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. - "Il 59% delle persone che hanno trovato lavoro ha dichiarato che è stato influenzato da. Lesono loda usare per". A dirlo Roberto ...

Imprese, Colarossi (Italy Indeed): "Recensioni strumento fondamentale per avvicinare giovani" 
Roma, 8 giu. (Adnkronos/Labitalia) - 'Il 59% delle persone che hanno trovato lavoro ha dichiarato che è stato influenzato da Indeed. Le recensioni sono lo strumento da usare per avvicinare i giovani'. A dirlo Roberto Colarossi, senior sales director Italy Indeed, intervenendo al Forum della Comunicazione 2022, in corso oggi e domani, al Palazzo dell'Informazione Adnkronos.