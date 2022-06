Immanuel Casto, il nuovo album è Malcostume (Di mercoledì 8 giugno 2022) Immanuel Casto annuncia il suo nuovo album Malcostume e le date del Casto Divo Summer Tour Immanuel Casto annuncia il suo nuovo album Malcostume, in uscita il 10 giugno per Freak&Chic in distribuzione Artist First, che vede la produzione di Stefano ‘Keen’ Maggiore e Romina Falconi. Nel disco saranno contenuti gli ultimi due singoli: D!ckpic e Piena feat KARMA B. Il tour, prodotto da Freak&Chic e Barley Arts, partirà il 12 giugno dal Magnolia di Milano e toccherà le principali venue italiane dell’estate. Casto Divo Summer Tour 12.06 Magnolia – MILANO 30.06 Botanique – BOLOGNA 09.07 Parco della Musica – PADOVA 13.07 Eur Social Park – ROMA 21.07 – Ultravox – FIRENZE 13.08 Festa ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022)annuncia il suoe le date delDivo Summer Tourannuncia il suo, in uscita il 10 giugno per Freak&Chic in distribuzione Artist First, che vede la produzione di Stefano ‘Keen’ Maggiore e Romina Falconi. Nel disco saranno contenuti gli ultimi due singoli: D!ckpic e Piena feat KARMA B. Il tour, prodotto da Freak&Chic e Barley Arts, partirà il 12 giugno dal Magnolia di Milano e toccherà le principali venue italiane dell’estate.Divo Summer Tour 12.06 Magnolia – MILANO 30.06 Botanique – BOLOGNA 09.07 Parco della Musica – PADOVA 13.07 Eur Social Park – ROMA 21.07 – Ultravox – FIRENZE 13.08 Festa ...

