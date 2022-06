Iman Vellani di Ms Marvel racconta la sua Kamala Khan: “Non è solo una serie su un’adolescente dai super poteri” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Iman Vellani di Ms Marvel è una giovane esordiente nel mondo dello spettacolo, ed ha accolto il suo primo ruolo con grande entusiasmo. In occasione del lancio della serie tv su Disney+, l’attrice ha raccontato alla stampa i retroscena del suo casting, cosa significa per lei far parte dell’universo Marvel e perché Kamala Khan è una supereroina diversa dagli altri. Ms Marvel debutta su Disney+ mercoledì 8 giugno, e proseguirà con un episodio a settImana (in totale ne sono sei). La serie segue le vicende di Kamala, adolescente pakistana musulmana, nerd, appassionata di fanfic e di supereroi: la sua preferita è Captain Marvel. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022)di Msè una giovane esordiente nel mondo dello spettacolo, ed ha accolto il suo primo ruolo con grande entusiasmo. In occasione del lancio dellatv su Disney+, l’attrice hato alla stampa i retroscena del suo casting, cosa significa per lei far parte dell’universoe perchéè unaeroina diversa dagli altri. Msdebutta su Disney+ mercoledì 8 giugno, e proseguirà con un episodio a setta (in totale ne sono sei). Lasegue le vicende di, adolescente pakistana musulmana, nerd, appassionata di fanfic e dieroi: la sua preferita è Captain. ...

