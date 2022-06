Ilary Blasi lo illude, bocciato dopo la convocazione in studio: “È saltato tutto!” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Scoppia il caso dopo il gran ritorno in studio: Ilary Blasi gli ha concesso un magro premio di consolazione. Ilary Blasi (fonte youtube)Attorno al mondo dei reality sorge sempre un fitto sottobosco di rumors: gli spettatori si appassionano inevitabilmente alle vicende dei protagonisti, e alcuni di loro restano scolpiti nell’immaginario collettivo. Un volto iconico de “L’Isola dei Famosi” ha, nell’ultima puntata del format, calcato nuovamente il parterre de format, atteso da una trepidante Ilary Blasi. Si tratta del timido Jeda Filal, storico fidanzato dell’esplosiva Vera Gemma. Mentre la compagna si tuffava decisa tra le onde di Cayo Cochinos in compagnia di Soleil Sorge, il giovane rapper ha nuovamente divertito il pubblico con i suoi ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Scoppia il casoil gran ritorno ingli ha concesso un magro premio di consolazione.(fonte youtube)Attorno al mondo dei reality sorge sempre un fitto sottobosco di rumors: gli spettatori si appassionano inevitabilmente alle vicende dei protagonisti, e alcuni di loro restano scolpiti nell’immaginario collettivo. Un volto iconico de “L’Isola dei Famosi” ha, nell’ultima puntata del format, calcato nuovamente il parterre de format, atteso da una trepidante. Si tratta del timido Jeda Filal, storico fidanzato dell’esplosiva Vera Gemma. Mentre la compagna si tuffava decisa tra le onde di Cayo Cochinos in compagnia di Soleil Sorge, il giovane rapper ha nuovamente divertito il pubblico con i suoi ...

