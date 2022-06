Il voto di Strasburgo ha avuto un'eco importante fra i partiti italiani (Di mercoledì 8 giugno 2022) Contraria alla decisione è Forza Italia, preoccupato per i riflessi di politica industriale e quelli occupazionali è Tajani, mentre il leghista Salvini parla di un regalo alla Cina. Dura anche la ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Contraria alla decisione è Forza Italia, preoccupato per i riflessi di politica industriale e quelli occupazionali è Tajani, mentre il leghista Salvini parla di un regalo alla Cina. Dura anche la ...

Pubblicità

vaticannews_it : La @ComeceEu esprime preoccupazione e rincrescimento per il voto favorevole del Parlamento di Strasburgo ad una ris… - Don_Lazzara : RT @vaticannews_it: La @ComeceEu esprime preoccupazione e rincrescimento per il voto favorevole del Parlamento di Strasburgo ad una risoluz… - Bonaventura22 : RT @vaticannews_it: La @ComeceEu esprime preoccupazione e rincrescimento per il voto favorevole del Parlamento di Strasburgo ad una risoluz… - BasilicataNot : Voto su auto elettriche, l’ira di Bardi contro Strasburgo: sarà un bagno di sangue per Stellantis… - NuovaScintilla : RT @vaticannews_it: La @ComeceEu esprime preoccupazione e rincrescimento per il voto favorevole del Parlamento di Strasburgo ad una risoluz… -