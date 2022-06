Il veto della Regina Elisabetta: nessun fotografo nell’incontro con Lilibet Diana (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nelle ultime ore è stato condiviso il primo scatto della piccola Nelle ultime ore è diventato virale lo scatto, il primo, di Lilibet Diana, figlia di Meghan Markle e di Harry. In questi giorni la Regina Elisabetta ha avuto anche modo di incontrare la piccola, nata il 4 giugno 2021, per la prima volta. Un incontro però intimo e privato. Stando ai rumors, la sovrana che questo weekend ha festeggiato il Giubileo di Platino e i 70 anni di regno non avrebbe voluto immortalare l’incontro. nessun fotografo, nessuno scatto per la prima conoscenza tra Lilibet Diana, il cui nome è proprio un omaggio alla Regina, ed Elisabetta II. Secondo il Sun, sua Maestà non voleva che un momento intimo e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nelle ultime ore è stato condiviso il primo scattopiccola Nelle ultime ore è diventato virale lo scatto, il primo, di, figlia di Meghan Markle e di Harry. In questi giorni laha avuto anche modo di incontrare la piccola, nata il 4 giugno 2021, per la prima volta. Un incontro però intimo e privato. Stando ai rumors, la sovrana che questo weekend ha festeggiato il Giubileo di Platino e i 70 anni di regno non avrebbe voluto immortalare l’incontro.o scatto per la prima conoscenza tra, il cui nome è proprio un omaggio alla, edII. Secondo il Sun, sua Maestà non voleva che un momento intimo e ...

