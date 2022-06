Advertising

PianetaMilan : Il tennis, il latino e il gol segnato a #Donnarumma : le curiosità su #DeKetelaere #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Pianeta Milan

nadal Articolo di Gianni Clerici per 'la Repubblica' del 26 giugno 2003. Clerici raccontò così l'incontro con Nadal Parliamo tutti inglese, of course . Non tanto perché l'inglese sia ildi questi nostri tempi, ma ...Una scusa per sentirmi un gigante Nelnon c'è concorrenza. Come dice, il proverbio"In regnum monoculi...". Nel regno dei ciechi beato chi è orbo "Si. lo nelmi ci sono ... Il tennis, il latino e il gol segnato a Donnarumma: le curiosità su De Ketelaere